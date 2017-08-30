Более 180 млн человек не имеют доступа к питьевой воде из-за войн

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Как отмечается, стороны конфликта специально отрезают целые районы от водоснабжения. К примеру, еще в прошлом году в Сирии произошло 30 подобных инцидентов.

Также в северо-восточной части Нигерии из-за боевых действий повреждено 75% системы водоснабжения и санитарии. В Южном Судане пострадала половина пунктов водоснабжения.

"Доступ к воде - право, а не привилегия, особенно в условиях конфликта и в чрезвычайных ситуациях", - сказано в сообщении ЮНИСЕФ.

Стоить отметить, что в Йемене более 250 тысяч детей болеют холерой. Вспышка заболевания также зарегистрирована в Южном Судане.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крайне опасные жидкие отходы, которые скопились около н.п. Торецкое на фенольном заводе, скоро могут потечь в поселок Новогродское.