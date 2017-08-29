19:26 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове зафиксирован случай малярии

Малярию в Харькове обнаружили у иностранного гражданина, который приехал недавно из Гвинеи.

В Харькове зафиксирован случай малярии

В Харькове 25-го августа 2017-го зарегистрирован случай малярии – у иностранца. Ранее этот человек пребывал в городе Канакри, что в Республике Гвинея. Такие данные недавно распространило местное издание "Городской дозор".

Известно, что больной обратился к врачам 25 августа и был сразу же госпитализирован в Областную инфекционную больницу. Там вскоре ему поставили диагноз - малярия. В процессе проведения эпидемиологического расследования выяснилось, что у больного с 23-го августа были жалобы на температуру до 39 градусов, слабость.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве женщину укусил каракурт.


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