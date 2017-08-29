В Харькове зафиксирован случай малярии

В Харькове 25-го августа 2017-го зарегистрирован случай малярии – у иностранца. Ранее этот человек пребывал в городе Канакри, что в Республике Гвинея. Такие данные недавно распространило местное издание "Городской дозор".

Известно, что больной обратился к врачам 25 августа и был сразу же госпитализирован в Областную инфекционную больницу. Там вскоре ему поставили диагноз - малярия. В процессе проведения эпидемиологического расследования выяснилось, что у больного с 23-го августа были жалобы на температуру до 39 градусов, слабость.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве женщину укусил каракурт.