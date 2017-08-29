В Европе предложили ввести идентификацию беженцев

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По этому поводу президент Франции Эммануэль Макрон предложил распознать искателей убежища из Нигера и Чада еще на территории этих стран. Кроме того, с таким предложением согласились лидеры Испании, Италии и Германии, которые присутствовали на саммите.

Также на Европейском мини-саммите политики Франции, Германии, Италии, Испании, Нигера, Чада и Ливии считают нужным ввести организацию переселения для особо впечатлительных людей, которые нуждаются в международной защите.

Отметим, что соответствующая работа будет продлена в Африке вместе с агентством ООН по делам беженцев. Таким образом, это позволит переселенцам переехать в Европу, если они будут зарегистрированные в органах власти Нигера и Чада.

Вместе с тем некоторые мигранты из Африки также смогут использовать этот предложенный метод для легального переселения в Европу.

Напоследок Макрон подчеркнул, что европейских страны всячески помогут Нигеру и Чада остановить незаконную миграцию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Франции Эммануель Макрон анонсировал старт форума по вопросам миграции в Европу с Африканских стран.