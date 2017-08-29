12:25 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцев среди пострадавших в Египте нет, - МИД

Украинцы не пострадали в результате столкновения в Египте на дороге между Каиром и городом Бени-Суэйф.
 

Украинцев среди пострадавших в Египте нет, - МИД

Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в своем микроблоге Twitter.

По предварительной информации, автобус совершил наезд с грузовиком и упал с эстакады на дорогу, расположенную под ней, в результате чего погибли 14 человек, 42 человека пострадали.

"ДТП произошло на дороге между Каиром и городом Бени-Суэйф к югу от египетской столицы", - говорится в сообщении.

Также известно, что трое пострадавших госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  Египте на дороге  с автотрассы упал туристический автобус. В результате аварии 14 человек погибли на месте происшествия. Еще 42 пассажиров получили ранения. 


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