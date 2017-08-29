14:29 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские власти обеспечат безопасность во время празднования еврейского Нового года

В период с 17 по 27 сентября в Умани для празднования иудейского Нового года будут задействованы около 35-40 тысяч хасидов.

Украинские власти обеспечат безопасность во время празднования еврейского Нового года

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, в городе будет развернут сводный отряд в составе 92 человек личного состава и 19 единиц пожарно-спасательной техники, привлекут водолазное отделение, химическую и пиротехническую группы.

"В этом году в районный центр Черкасской области ожидается прибытие около 35-40 тысяч хасидов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ГСЧС совместно с национальной полицией и Службой безопасности Украины разработали комплекс мер взаимодействия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий. 

На данный момент оперативники проводят проверку важных объектов и обучение на них.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нынешней осенью украинцы вновь будут отдыхать три дня подряд. Очередные длинные выходные ожидаются уже в октябре, когда в Украине будут праздновать День защитника страны. Это официальный государственный праздник, а соответственно он будет выходным.


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