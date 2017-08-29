Прокуратура обвинила трех полицейский аэропорта "Харьков" во взяточничестве

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, трем сотрудникам отделения полиции Слободского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области предъявлено обвинение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Это 31-летний старший сержант полиции, 38-летний подполковник и 41-летний майор.

Они задержаны 17 августа текущего года. Злоумышленники организовали схему систематического вымогательства и получения средств от иностранцев и требовали от граждан Турции, которые прилетали в качестве туристов, средства за беспрепятственное пересечение границы и пребывания на территории Украины. В случае неуплаты обещали "проблемы" в виде углубленных и длительных осмотров.

По предварительным данным, по этой схеме правоохранители работали более полугода. Полиция провела обыски по месту работы и проживания фигурантов дела и изъяла у них около пяти миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Днепропетровской области в понедельник, 28 августа, задержала инспектора рыбоохранного патруля. Чиновник предлагал следователю национальной полиции взятку в размере двух тысяч долларов. За эти день он просил не привлекать его к уголовной ответственности.