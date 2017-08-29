НАТО проинспектирует украинские ВСУ

Об этом передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно информации службы, делегация во главе с главным представителем Департамента оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дэвидом Брауном намерена пообщаться с руководителями украинского Генерального штаба.

Кроме того, лидеры Североатлантического альянса проведут переговоры с Министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Во время визита делегаты намерены обсудить детали совместного партнерства на 2019 год. Представители блока хотят получить информацию про технику, военный инвентарь, а также подготовку украинских подразделений.

"Нам необходимо знать информацию в комплексе для того, чтобы понимать какие сферы обороны может профинансировать НАТО в грядущем году", - подчеркнул Браун.

Специалисты уверяют, что правильная оценка возможностей и ресурсов ВСУ повысит обороноспособность украинских границ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Курт Волкер заявил, что Украине еще предстоит многое реформировать, чтобы стать членом НАТО.