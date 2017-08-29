17:16 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Одесчине изъяли полторы тысячи литров поддельного алкоголя

На Одесчине правоохранители изъяли примерно 1,5 тысячи литров поддельного алкоголя.

На Одесчине изъяли полторы тысячи литров поддельного алкоголя

Такие данные распространили в пресс-службе прокуратуры региона. Согласно данным – 29-го августа работники прокуратуры региона вместе с сотрудниками управления экономической защиты выявили места, где незаконным образом производили алкогольные напитки – в Суворовском районе.

В итоге изъяли около 1500 литров поддельного алкоголя, а также была изъята тара и оборудование для приготовления эрзац-алкогольных напитков. По факту открыто производство.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вновь была разрешена продажа алкоголя по ночам. Это – решение Хозяйственного суда.


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