Facebook будет банить за "фейковые" посты

Согласно информации службы, компания постоянно занимается улучшением специальных проверяющих ботов, отслеживающих спам и вирусную рекламу на страницах пользователей. Мы внедрили программу, которая будет блокировать доступ страницам, которые неоднократно обмениваются повторными историями.

Новое обновление запустят уже на следующей неделе. Теперь вирусным рекламщикам будет вдойне сложнее зарабатывать деньги с помощью нашей социальной сети.

"К сожалению, мы не можем отслеживать всех нарушителей, по причине наличия у последних собственных доменов и серверов", - подчеркнули сотрудники Facebook.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за август текущего года социальная сеть Facebook подвергалась масштабным атакам. Служба поддержки Facebook быстро выяснила проблему и восстановило работу сети.