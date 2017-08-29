12:39 29.08.2017 | Общество | Новости
100172469:roman

Facebook будет банить за "фейковые" посты

Корпорация Facebook будет принимать дополнительные меры против распространителей ложной информации в социальной сети. Об этом передает пресс-служба Facebook.
 

Facebook будет банить за

Согласно информации службы, компания постоянно занимается улучшением специальных проверяющих ботов, отслеживающих спам и вирусную рекламу на страницах пользователей. Мы внедрили программу, которая будет блокировать доступ страницам, которые неоднократно обмениваются повторными историями.

Новое обновление запустят уже на следующей неделе. Теперь вирусным рекламщикам будет вдойне сложнее зарабатывать деньги с помощью нашей социальной сети. 

"К сожалению, мы не можем отслеживать всех нарушителей, по причине наличия у последних собственных доменов и серверов", - подчеркнули сотрудники Facebook.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за август текущего года социальная сеть Facebook подвергалась масштабным атакам. Служба поддержки Facebook быстро выяснила проблему и восстановило работу сети.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив