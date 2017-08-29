13:25 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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До конца года армии поставят еще семь вертолетов

До 2018 года Конотопский авиаремонтный завод (Авиакон) передаст украинской армии семь вертолетов Ми-8МТ.

До конца года армии поставят еще семь вертолетов

Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, в структуру которого входит Авиакон. 

В частности, к концу 2017 года также планируется модернизировать и передать по одной единицы такого же вертолета Нацгвардия и ГосЧС.

Стоит отметить, что Ми-8МТ являются мощными и надежными, в результате чего формируют основу для военной и транспортной авиации разных стран мира.

Как сообщало ранее УРА-Информ, в  Португалии в понедельник утром, 21 августа, потерпел крушение вертолет спасателей. После удара о землю летательный аппарат загорелся, что привело к смерти пилота, который был единственным человеком на борту.


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