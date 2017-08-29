Безукоризненные результаты уборки: рейтинг лучших моющих пылесосов в "Алло"

Список формируют модели Thomas, Zelmer, Samsung и Philips среднего ценового сегмента.

Шорт-лист возглавляет пылесос Thomas Twin Tiger, представленный на allo.ua. Устройство получило запатентованную систему фильтрации Aquafilter, двухступенчатую систему очистки и простое управление. Обеспечивает отличную очистку различных поверхностей. Для удобства использования при любом сценарии агрегат комплектуется дополнительными насадками — щелевой, для сухой уборки и мягкой мебели.

Вторую строчку рейтинга занимает Thomas Twin T2 Aquafilter. Среди приоритетных преимуществ пылесоса — улучшенный инжекционный НЕРА-фильтр, влагозащищенный корпус, плавная регулировка мощности для простого и комфортного использования (Touch-Tronic). Максимальная мощность составляет 1700 Вт.

Zelmer 919.0 ST — бытовой многофункциональный моющий пылесос, предназначенный для эффективной сухой и влажной уборки помещений. Агрегат легко перемещается и прост в использовании. В распоряжении хозяйки — 4 режима: сухая и влажная уборка, аквафильтрация, сбор жидкости.

На четвертом месте — качественный пылесос Samsung VW17H9050HN/EV. Прибор обладает всеми преимуществами современной клининговой техники — высокой всасывающей способностью, универсальной системой очистки Trio System, антиаллергенной системой фильтрации. Кнопки дистанционного управления на ручке обеспечивают дополнительное удобство во время эксплуатации.

Рейтинг замыкает вертикальный пылесос Philips FC6402/01 с относительно небольшими габаритами и впечатляющей маневренностью. Устройство обеспечивает комфортную уборку любых типов напольных покрытий в любой части дома. Время автономной работы составляет 40 минут.