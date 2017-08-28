13:15 28.08.2017 | Общество | Новости
100172371:mysnichenko

В России по тревоге подняли военную авиацию

По тревоге в полную готовность в России был приведены силы противовоздушной обороны.

В России по тревоге подняли военную авиацию

Выяснилось, что на юге России, а также в оккупированном Крыму в процессе внезапной проверки в полную боеготовность была приведена военная авиация, а также силы противовоздушной обороны. Такие данные недавно распространил глава пресс-службы Южного военного округа - Вадим Астафьев – передали СМИ России. После поступившего сигнала боевой тревоги подняли личный состав авиасоединений, а также воинских частей, сил ПВО на территории Ростовской, а также Волгоградской областей, Ставропольского края, республик Северная Осетия и Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, на авиашоу в Британии украинские военные летчики показали лучший пилотаж.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив