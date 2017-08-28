09:39 28.08.2017 | Общество | Новости
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Премьер Испании призвал каталонцев отказаться от референдума о независимости

Глава правительства Испании Мариано Рахой призвал каталонцев не проводить запланированный на осень референдум о независимости. 

Премьер Испании призвал каталонцев отказаться от референдума о независимости

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По словам испанского премьера, референдум об отделении от Испании это последнее, чего желало бы в данный момент каталонское общество. Также политики в Каталонии, по его мнению, должны отказаться от "планов отделения, от раскола, от радикальности.

Кстати, референдум о независимости в Каталонии запланирован на первого октября 2017 года.

При этом жителям данной страны предстоит ответить на вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой правления?"

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Каталонии полицейские застрелили мужчину с поясом смертника. В часности, инцидент произошел в населенном пункте Субиратс во время спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе.


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