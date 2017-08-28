Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Успением Пресвятой Богородицы

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман поздравили украинцев с праздником. Так глава государства на своей страничке в Facebook написал: пусть Матерь Божья оберегает и защищает все украинские семьи.

В свою очередь глава правительства пожелал всем украинцам взаимопонимания, счастья и мира.

Напомним, по традиции церкви восточного обряда, праздник Успения Пресвятой Богородицы принадлежит к двенадцати самым большим праздникам церковного года. В Украине праздник приобрел особое почитание: три лавры - Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская - посвящены этому празднику. Также Успению Божьей Матери в Украине посвящено большое количество храмов.

Согласно церковному преданию, в этот день душа Девы Марии без страданий, будто во сне, отошла к Сыну и Господу Иисусу Христу. Успение относится к числу древнейших Богородичных праздников, который появился в Иерусалиме сразу после Вселенского Собора в Эфесе (431 год). В шестом веке этот праздник получает свое нынешнее название - Успение Пресвятой Богородицы.

В народе праздник Успения еще называют Первой Пречистой. В течение осеннего периода есть три Пречистые: 28 августа, 21 сентября и 14 октября. После Успения наступает свадебная пора.

По народным приметам, если на Первую Пречистую хорошая погода, то вся осень будет хорошая. Есть поговорка, что "Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья - снегом покрывает".

Как сообзщал УРА-Информ, 19 августа, отмечался Яблочный Спас.