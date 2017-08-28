Полиция рассматривает несколько версий взрыва на Грушевского - ГПУ

Среди версий есть покушение на жизнь военнослужащего за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, сейчас проводится досудебное расследование в уголовном деле, начатом по факту взрыва, произошедшего 24 августа в результате которого пострадали три человека. Дело открыто по статье Уголовного Кодекса Украины Покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом.

Сейчас оперативники опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, исследуются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины, - пояснили в ГПУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 августа в столице на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.