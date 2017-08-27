В Хьюстоне из-за наводнения введено чрезвычайное положение

Из районов города Хьюстон, которые пострадали от наводнения, вызванного ураганом "Харви", власти начали эвакуацию людей.
По состоянию на вечер воскресенья, 27 августа, уже эвакуировано около тысячу человек. Как сообщает Национальная метеорологическая служба, в связи с наводнением в черте города, где практически парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение.
Работу спасателей осложняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.
При этом по мнению метеорологической службы в Хьюстоне и Галвестоне произошло наводнение "катастрофического масштаба". В некоторых местах сегодня утром осадки выпадали со скоростью от 10 до 15 сантиметров в час.
В свою очередь губернатор города Грег Эббот, в городах Хьюстон и Корпус-Кристи уже выпало по 50 сантиметров осадков и еще может выпасть до 40 сантиметров.
Пока достоверно подтверждено об одной смерти. Женщина погибла, управ вместе с автомобилем во время наводнения, - пояснил он.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате стоячей воды на аэродроме в городе Хьюстон местные власти были вынуждены закрыть аэропорт.