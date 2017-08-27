22:54 27.08.2017 | Общество | Новости
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В Хьюстоне из-за наводнения введено чрезвычайное положение

Из районов города Хьюстон, которые пострадали от наводнения, вызванного ураганом "Харви", власти начали эвакуацию людей.

В Хьюстоне из-за наводнения введено чрезвычайное положение

По состоянию на вечер воскресенья, 27 августа, уже эвакуировано около тысячу человек. Как сообщает Национальная метеорологическая служба, в связи с наводнением в черте города, где практически парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение.

Работу спасателей осложняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.

При этом по мнению метеорологической службы в Хьюстоне и Галвестоне произошло наводнение "катастрофического масштаба". В некоторых местах сегодня утром осадки выпадали со скоростью от 10 до 15 сантиметров в час.

В свою очередь губернатор города Грег Эббот, в городах Хьюстон и Корпус-Кристи уже выпало по 50 сантиметров осадков и еще может выпасть до 40 сантиметров.

Пока достоверно подтверждено об одной смерти. Женщина погибла, управ вместе с автомобилем во время наводнения, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате стоячей воды на аэродроме в городе Хьюстон местные власти были вынуждены закрыть аэропорт.


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