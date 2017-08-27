11:20 27.08.2017 | Общество | Новости
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Ливан заключил перемирие с "Исламским государством"

Террористическая группировка "Исламское государство" договорилась о полном прекращении огня на границе между Сирией и Ливаном.

Ливан заключил перемирие с

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Таким образом, боевики гупировки "Хезболла" больше не будут сражаться с сирийской армией против боевиков ИГИЛ.

Отметим, что ливанская армия объявила о своем прекращении огня в 7:00 утра, чтобы провести переговоры о судьбе ливанских солдат, находящихся в плену ИГИЛ. После этого сирийская армия объявила о прекращении огня.

Кстати, боевые действия начались неделю назад, когда ливанская армия, сирийская армия и "Хезболла" начали отдельные, но одновременные наступления против анклава Исламского государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на северо-восточной границе с Сирией ливанская армия начала наступление против террористической группировки "Исламское государство"


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