10:44 25.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине обнаружена плантация конопли

На Херсонщине недавно была выявлена плантация конопли.

На Херсонщине обнаружена плантация конопли

Так, было обнаружено 36 кустов конопли – работниками Госпогранслужбы вместе с другими правоохранителями выявили большую плантацию конопли. Такое сообщение распространила пресс-служба ГПСУ.

24-го августа работники Азово-Черноморского управления, а также работники ОБКОП УСБУ в указанном регионе и следователи прокуратуры Херсонщины с привлечением военных от отдела погранслужбы "Геническ", выявили очередную плантацию конопли - говорится в сообщении. Правоохранители провели девять обысков в домах, а также на приусадебных участках н.п. Геническ, и в итоге обнаружили плантацию из 36-ти кустов.

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