На Херсонщине обнаружена плантация конопли

Так, было обнаружено 36 кустов конопли – работниками Госпогранслужбы вместе с другими правоохранителями выявили большую плантацию конопли. Такое сообщение распространила пресс-служба ГПСУ.

24-го августа работники Азово-Черноморского управления, а также работники ОБКОП УСБУ в указанном регионе и следователи прокуратуры Херсонщины с привлечением военных от отдела погранслужбы "Геническ", выявили очередную плантацию конопли - говорится в сообщении. Правоохранители провели девять обысков в домах, а также на приусадебных участках н.п. Геническ, и в итоге обнаружили плантацию из 36-ти кустов.

Как сообщал УРА-Информ, В Польше легализовали продажу медицинской марихуаны.