Юрий Луценко прокомментировал взрыв на Грушевского

Согласно словам Луценко, целью взрывников стал автомобиль с украинскими военными. Бомба попала в цель, однако осколки разлетелись во множество сторон, ранив при этом трех человек, утверждает генпрокурор.

Среди пострадавших оказались члены семьи Героя Украины.

Добавим, что имеются четкие доказательства, а именно записи видеокамер и свидетельства многих очевидцев для доведения дела до приговора. Точные мотивы преступников устанавливаются. Была ли это умышленная диверсия или локальный теракт будет установлено до понедельника.

На данный момент все пострадавшие госпитализированы, а их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее в "УРА-Информ" сообщалось, что на улице Грушевского в центре Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.