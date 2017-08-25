19:48 25.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172261:test

Юрий Луценко прокомментировал взрыв на Грушевского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал информацию по поводу вчерашнего инцидента на Грушевского. Об этом он высказался в эфире телеканала "112 Украина", 

Юрий Луценко прокомментировал взрыв на Грушевского

Согласно словам Луценко, целью взрывников стал автомобиль с украинскими военными. Бомба попала в цель, однако осколки разлетелись во множество сторон, ранив при этом трех человек, утверждает генпрокурор.

Среди пострадавших оказались члены семьи Героя Украины.

Добавим, что имеются четкие доказательства, а именно записи видеокамер и свидетельства многих очевидцев для доведения дела до приговора. Точные мотивы преступников устанавливаются. Была ли это умышленная диверсия или локальный теракт будет установлено до понедельника.

На данный момент все пострадавшие госпитализированы, а их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее в "УРА-Информ" сообщалось, что на улице Грушевского в центре Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив