Юрий Луценко прокомментировал взрыв на Грушевского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал информацию по поводу вчерашнего инцидента на Грушевского. Об этом он высказался в эфире телеканала "112 Украина",
Согласно словам Луценко, целью взрывников стал автомобиль с украинскими военными. Бомба попала в цель, однако осколки разлетелись во множество сторон, ранив при этом трех человек, утверждает генпрокурор.
Среди пострадавших оказались члены семьи Героя Украины.
Добавим, что имеются четкие доказательства, а именно записи видеокамер и свидетельства многих очевидцев для доведения дела до приговора. Точные мотивы преступников устанавливаются. Была ли это умышленная диверсия или локальный теракт будет установлено до понедельника.
На данный момент все пострадавшие госпитализированы, а их здоровью ничего не угрожает.
Напомним, ранее в "УРА-Информ" сообщалось, что на улице Грушевского в центре Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.