Вулкан Ключевский выбросил столб пепла высотой 5,5 километра

Его высота на данный момент составляет 5,5 километров над уровнем моря. Как сообщает пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространился на 28 километров в юго-восточном направлении от вулкана. Сейсмологи уже присвоили вулкану "оранжевый" код авиационной опасности.

Вместе с тем в российском Министерство чрезвычайным ситуация по Камчатскому краю заверили, что выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Напомним, вулкан Ключевский или Ключевская сопка является действующим вулканом на востоке Камчатки. Он расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана составляет 4,9 километров. Он считается одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Извержение Ключевского началось в апреле 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, 10 июня на вулкане Ключевская сопка произошел выброс пепла высотой до семь тысяч метров над уровнем моря. В тот же день были зафиксированы выбросы пепла до шести километров на вулкане Шивелуч.