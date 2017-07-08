В ОРДЛО ухудшается экономическая ситуация – разведка

Эти сведения распространили в Facebook представители ГУ разведки украинского Минобороны. Согласно этим данным – на оккупированных территориях востока фиксируют ухудшение ситуации в сфере экономики. Сейчас там прекращаются процессы производства – на угольных предприятиях, а также на металлургических.

К примеру, разведка передала, что несмотря на все обещания представителей ДНР" касательно восстановления работы "Енакиевского металлургического завода", уже в июле месяце сотрудники этого предприятия – пять тысяч граждан – был в принудительном порядке направлены в отпуск на следующие два месяца.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе выявили тайник с боеприпасами.