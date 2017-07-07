В Одесской области полиция обнаружили контрабандные сигареты на миллион гривен

Общая сумма находки оценивается в более чем миллион гривен. Как сообщает пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, полиция вместе с пограничниками Подольского отряда обнаружили почти сто ящиков сигарет, после обыск частного дома гражданина Украины в городе Ананьев.

Тут в гараже частной усадьбы найдено более 55 тысяч пачек сигарет производства Молдовы, России и Белоруссии. Товар изъят сотрудниками следственного управления фискальной службы.

В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к незаконной сделке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Госпогранслужбы в рамках операции "Граница-2017" задержали двух контрабандистов сигарет с 12 ящиками табачных изделий.