09:32 07.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Соломенский суд отказался снять с Насирова браслет

Соломенский районный суд города Киева в четверг вечером, 6 июля, принял решение отказать защите отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Соломенский суд отказался снять с Насирова браслет

Таким образом, суд не снял с подозреваемого дополнительные обязанностей. Как сообщили в пресс-службе САП, защита требовала снять с их подзащитного электронное средство контроля и выдать ему биометрический паспорт.

Вместе с тем суд отклонил их ходатайство, - пояснили в ведомстве, добавив, что суд не разрешил Насирову выехать за пределы Киева.

Напомним, 30 мая в НАБУ сообщили, что детективы Бюро отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в удовлетворении ходатайства о разрешении на выезд за пределы Украины, а именно на лечение в США.

Как сообщал УРА-Информ, 2 марта Насирову вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.


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