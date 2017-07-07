Соломенский суд отказался снять с Насирова браслет

Таким образом, суд не снял с подозреваемого дополнительные обязанностей. Как сообщили в пресс-службе САП, защита требовала снять с их подзащитного электронное средство контроля и выдать ему биометрический паспорт.

Вместе с тем суд отклонил их ходатайство, - пояснили в ведомстве, добавив, что суд не разрешил Насирову выехать за пределы Киева.

Напомним, 30 мая в НАБУ сообщили, что детективы Бюро отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в удовлетворении ходатайства о разрешении на выезд за пределы Украины, а именно на лечение в США.

Как сообщал УРА-Информ, 2 марта Насирову вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.