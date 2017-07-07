13:43 07.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Комитет признал обоснованным представление на снятие неприкосновенности с Розенблата - ФОТО

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины в пятницу, 7 июля, признал достаточно обоснованным представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с народного депутата Борислава Розенблата.

Комитет признал обоснованным представление на снятие неприкосновенности с Розенблата - ФОТО

Комитет направил все три представления, о снятии неприкосновенности, открытии уголовного дела и аресте, на рассмотрение Верховной Раде Украины.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков получили взятки за регистрацию законопроекта о добыче янтаря.

Как сообщал УРА-Информ, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады в четверг, 6 июля, во время заседание признал недостаточно обоснованными представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата от фракции "Народный фронт" Максима Полякова. Это уже четвертый отказ профильного комитета. Накануне комитет не поддержал снятие неприкосновенности уже с трех народных депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого и Евгения Дейдея.


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