Комитет признал обоснованным представление на снятие неприкосновенности с Розенблата - ФОТО

Комитет направил все три представления, о снятии неприкосновенности, открытии уголовного дела и аресте, на рассмотрение Верховной Раде Украины.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков получили взятки за регистрацию законопроекта о добыче янтаря.

Как сообщал УРА-Информ, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады в четверг, 6 июля, во время заседание признал недостаточно обоснованными представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата от фракции "Народный фронт" Максима Полякова. Это уже четвертый отказ профильного комитета. Накануне комитет не поддержал снятие неприкосновенности уже с трех народных депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого и Евгения Дейдея.