В среду в АТО ранен один украинский военный

В результате боевых действий один украинский военный получил ранение. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, еще один боец сил АТО получил боевую травму. Оба военнослужащих были оперативно доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Вместе с тем, вчера на приморском направлении противник три раза бил по опорным пунктам вооруженных сил Украины. В частности, дважды стреляли в районе Широкино и один раз вблизи Лебединского из гранатометов.

На донецком направлении захватчики из минометов калибра 120 мм применяли один раз - в районе Песков. Остальные семь вооруженных провокаций на этом направлении были совершены в пригороде Авдеевки, где враг методично в течение дня и ночи бил по позициям подразделений сил АТО из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а один раз из зенитной установки.

На луганском направлении боевики вечером из стрелкового оружия различных калибров обстреляли один из опорных пунктов вблизи Станицы Луганской, выпустили почти полдесятка 82-мм мин по защитникам Крымского.

Напомним, по данным ОБСЕ, на оккупированной российскими войсками территории Донецкой области замечены шесть гаубиц "Гвоздика". Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили вооружения, которое они не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия их хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении от 16 октября 2015 года.