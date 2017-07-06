Украинцев предупреждают об угрозе новой кибератаки

При этом потенциальными объектами новой атаки могут стать владельцы сетей, которые потерпели поражения вирусом Petya Ransomware. Даже восстановив свои компьютеры они могут стать объектами ответной кибератаки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в четверг, 6 июля. Согласно сообщению, ведомство разработало новые рекомендации для уменьшения рисков повторного поражения и минимизации последствий, связанных с кибератакой на Украину и советует пользователям как можно скорее воспользоваться опубликованными рекомендациями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 5 июля, целый ряд украинских компании вновь столкнулся с проблемами в работе компьютерных сетей. Около двух часов дня компьютеры "легли", как и неделю назад. При этом эту информацию подтвердили несколько компаний одновременно.