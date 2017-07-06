Суд по делу Януковича перенесли на 12 июля

Соответствующее решение было принято в четверг, 6 июля. Как пояснил председательствующий судья, сторона обвинения попросила суд рассмотреть возможность предоставления Януковичу бесплатного адвоката, поскольку защита отказывается принимать участие в судебном заседании.

После этого суд удалился в совещательную комнату, а затем объявил перерыв до 12 июля.

Вместе с тем адвокат Виталий Сердюк пояснил журналистам возле здания суда, что, по его мнению, количество правонарушений, которые совершены Генпрокуратурой и судом на протяжении этого процесса, ставят на нем точку, приводят к никчемности любого приговора, который может быть вынесен по результатам рассмотрения этого дела.

Он уверен, что единой составляющей этого судебного процесса было желание самого Януковича участвовать в нем и защита неоднократно обращалась к прокуратуре и суду с просьбой обеспечить участие Януковича в судебном заседании. Суд без Януковича невозможен, - заявил адвокат, добавив, что любое решение, которое будет приниматься этим судом, без обеспечения права на защиту и не будет иметь никакой юридической силы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 июля, Янукович заявил, что отказывается от участия в судебном процессе, по которому он проходит обвиняемым в госизмене. Он также заявил, что отзывает своих адвокатов.