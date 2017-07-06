Погранавиация провела осмотр 600 километров государственной границы

Так, пограничники сейчас активизировали свой контроль на западном, а также на северном участке госграницы. Такое сообщение поступило от представителей ГПСУ. К примеру – еще на прошлой неделе с целью оказания помощи патрулю была применена малая авиация, а также беспилотники с камерами наблюдения. На данный момент самолеты "Даймонд" летают по линии границ с Румынией и Молдовой.

Как сообщал УРА-Информ, Турция уже завершила возведение стены, которая располагается на границе с Сирией.