12:13 06.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Погранавиация провела осмотр 600 километров государственной границы

В процессе изучения сложившейся ситуации, а также при проверке качества мониторинга госграницы работники ГПСУ активизировали авиаконтроль за некоторых участках границ.

Погранавиация провела осмотр 600 километров государственной границы

Так, пограничники сейчас активизировали свой контроль на западном, а также на северном участке госграницы. Такое сообщение поступило от представителей ГПСУ. К примеру – еще на прошлой неделе с целью оказания помощи патрулю была применена малая авиация, а также беспилотники с камерами наблюдения. На данный момент самолеты "Даймонд" летают по линии границ с Румынией и Молдовой.

Как сообщал УРА-Информ, Турция уже завершила возведение стены, которая располагается на границе с Сирией.


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