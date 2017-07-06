На Виннитчине задержан информатор "ДНР"

Так, мужчина, который проживает в н.п. Горловка, постоянно получал сведения от украинцев, которые живут на линии разграничения, сведения разведхарактера. Такое сообщение поступило от пресс-службы прокуратуры Виннитчины. Так, данный человек оказывал содействие террористической организации ДНР.

Участника "ДНР" недавно задержали – работники СБУ вместе с представителями прокуратуры Виннитчины. Главаря информаторов – 60-летнего мужчину - получилось выманить из населенного пункта Горловка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее к 3,5 годам заключения приговорили информатора "ДНР".