12:38 06.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине прекратили производство алкогольного фальсификата

В н.п. Борисполь на Киевщине работники прокуратуры вместе с работниками местной налоговой пресекли дальнейшее производство алкогольного фальсификата.

На Киевщине прекратили производство алкогольного фальсификата

Так, в указанном населенном пункте была прекращена работа цеха, в котором велось производство поддельного алкоголя. Такое сообщение поступило от пресс-службы прокуратуры Киевщины. При законном обыске квартиры гражданина, который организован цех по производству фальсификата, изъяли 700 литров продукции стоимостью примерно 300 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на Сумщине в июне 2017-го года правоохранители выявили алкогольный фальсификат на сумму около 1,4 миллиона гривен.

 


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