На Киевщине прекратили производство алкогольного фальсификата

Так, в указанном населенном пункте была прекращена работа цеха, в котором велось производство поддельного алкоголя. Такое сообщение поступило от пресс-службы прокуратуры Киевщины. При законном обыске квартиры гражданина, который организован цех по производству фальсификата, изъяли 700 литров продукции стоимостью примерно 300 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на Сумщине в июне 2017-го года правоохранители выявили алкогольный фальсификат на сумму около 1,4 миллиона гривен.