На Черниговщине некоторые города могут лишиться газоснабжения

А именно – некоторым населенным пунктам Черниговщины вскоре грозит прекращение снабжения газом. Такое сообщение поступило от пресс-службы "Укрнафты". Согласно этим данным – Прилуцкий регион, а также Варвинский могут лишиться снабжения газом.

Причина этого – прекращение деятельности "Укрнафты" сразу на пяти месторождениях на Сумщине. Это стало причиной падения нагрузки Качановского, а также еще одного перерабатывающего газ завода. То есть – Гнединцевский завод теперь получает меньше газа и нефти, оборудование минимально нагружено.

Как сообщал УРА-Информ, Украина увеличила объемы добычи газа.