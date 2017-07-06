15:46 06.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черниговщине некоторые города могут лишиться газоснабжения

Прекращение вскоре снабжения газом грозит Черниговщине.

На Черниговщине некоторые города могут лишиться газоснабжения

А именно – некоторым населенным пунктам Черниговщины вскоре грозит прекращение снабжения газом. Такое сообщение поступило от пресс-службы "Укрнафты". Согласно этим данным – Прилуцкий регион, а также Варвинский могут лишиться снабжения газом.

Причина этого – прекращение деятельности "Укрнафты" сразу на пяти месторождениях на Сумщине. Это стало причиной падения нагрузки Качановского, а также еще одного перерабатывающего газ завода. То есть – Гнединцевский завод теперь получает меньше газа и нефти, оборудование минимально нагружено.

Как сообщал УРА-Информ, Украина увеличила объемы добычи газа.


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