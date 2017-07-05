В среду ряд украинских компаний вновь стали жертвами сбоев в работе компьютеров

Около двух часов дня компьютеры "легли", как и неделю назад. При этом эту информацию подтвердили несколько компаний одновременно.

В то же время ряд других пострадавших от масштабной кибератаки 27 июня, опрошенных агентством, заявил, что их компьютеры работают без сбоев.

Вновь пострадавшие компании просят пока не упоминать их названия и пытаясь разобраться сами. Вместе с тем в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины агентству сообщили, что заявления в среду по поводу новых атак не поступали.

При этом в пресс-службе пояснили, что сегодня были некоторые проблемы в банковской сфере. Сотрудники одного из банков включили компьютеры и распространили вирус по внутренней сети, но банк официально не обращался в киберполицию, устранил проблему самостоятельно.

В Нацполиции также указали, что в среду наблюдалась некоторая активность спам-рассылок, но отметили, что это - обычное явление, не представляющее угрозы.

Напомним, Нацполиция после кибератаки 27 июня получила свыше 2,1 тысячи сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком, в том числе официально было подано 420 заявлений, из которых 309 – от частного сектора страны, 111 - от государственных организаций.

Как сообщал УРА-информ, по итогам обращений возбуждены уголовные дело по статье Уголовного Кодекса Украины Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.