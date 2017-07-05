Львов на 73% очистили от мусора

Правительство разрешило местным властям, поскольку город генерирует мусор ежедневно, продлить срок очистки улиц. Работы по вывозу отходов ведутся круглосуточно.

Об этом во вторник вечером, 4 июля, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он также подчеркнул, что львовянам действительно нужно было помочь. В городе накопилось 6,5 тонн на мусорных площадках. Причем мусора был разбросан неравномерно по городу. В настоящее время Галицкий и Лычаковский районы уже очищены, а Шевченковский и Франковский были наоборот засорены. Сейчас практически 73% мусорных площадок очищено, – рассказал министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вывезти весь накопившийся во Львове мусор до 5 июля, как этого требовала государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, местные власти не успеют Но до конца недели обещают закончить работы по вывозу отходов.