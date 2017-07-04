08:15 04.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко заверил, что решения Рады не защитят депутатов

Немотивированные решения профильного комитета или Верховной Рады не остановят Генеральную прокуратуру Украины.

Луценко заверил, что решения Рады не защитят депутатов

Отдельные народные депутаты будут привлечены к ответственности. Об этом в понедельник вечером, 3 июля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, если вдруг решения будут такими все как по Дейдею - это не остановит действия ГПУ. Мы найдем ответ и через следующее представление в Верховную Раду и другими действиями в отношении тех, кто хочет сейчас защищает своих коррупционеров, − отметил он, добавив, что эти дела он будет представлять вдвоем с руководством САП.

Мне бы хотелось, чтобы общество напомнило депутатам, что феодальный аргумент в виде депутатской неприкосновенности должен быть отменен, если не для всех, то по крайней мере для тех, кем заинтересовались правоохранительные органы, - подчеркнул Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады по вопросам регламента не поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея.


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