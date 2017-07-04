Луценко заверил, что решения Рады не защитят депутатов

Отдельные народные депутаты будут привлечены к ответственности. Об этом в понедельник вечером, 3 июля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, если вдруг решения будут такими все как по Дейдею - это не остановит действия ГПУ. Мы найдем ответ и через следующее представление в Верховную Раду и другими действиями в отношении тех, кто хочет сейчас защищает своих коррупционеров, − отметил он, добавив, что эти дела он будет представлять вдвоем с руководством САП.

Мне бы хотелось, чтобы общество напомнило депутатам, что феодальный аргумент в виде депутатской неприкосновенности должен быть отменен, если не для всех, то по крайней мере для тех, кем заинтересовались правоохранительные органы, - подчеркнул Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады по вопросам регламента не поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея.