В Авдеевке восстановлено водоснабжение

Таким образом – водоснабжение населенного пункта Авдеевка оказалось восстановлено. Сегодня такая информация поступила от пресс-службы ГСЧС региона. Согласно этим данным – состоянием на третье июля 13-ть часов дня работа фильтровальной станции Донецка возобновлена. Сейчас снабжение водой ведется в стандартном режиме.

При этом известно также, что первого июля по итогам ведения военных действий замечено повреждение линии электропередач, и это стало причиной прекращения функционирования фильтровальной станции Донетчины, а именно она обеспечивает водой Авдеевку.

Как сообщал УРА-Информ, к 13-му июня на Донетчине сразу пять районов лишились водоснабжения.