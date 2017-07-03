Украинцев среди пострадавших в результате аварии в Германии нет - МИД

Как сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в своем микроблоге Twitter, об этом сообщила полиция Баварии. По данным правоохранителей украинцев нет среди жертв и пострадавших.

Напомним, сегодня около семи часов утра по местному времени на трассе А9, соединяющей Берлин и Мюнхен, в результате столкновения с грузовиком загорелся туристический автобус.

Как сообщал УРА-Информ, на момент аварии в автобусе находились 46 пассажиров и два водителя. В результате происшествия 37 человек получили травмы различной степени тяжести.