20:59 03.07.2017 | Общество | Новости
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Украинцев среди пострадавших в результате аварии в Германии нет - МИД

Граждан Украины среди пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в понедельник, 3 июля, в районе Мюнхберга нет.

Украинцев среди пострадавших в результате аварии в Германии нет - МИД

Как сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в своем микроблоге Twitter, об этом сообщила полиция Баварии. По данным правоохранителей украинцев нет среди жертв и пострадавших.

Напомним, сегодня около семи часов утра по местному времени на трассе А9, соединяющей Берлин и Мюнхен, в результате столкновения с грузовиком загорелся туристический автобус.

Как сообщал УРА-Информ, на момент аварии в автобусе находились 46 пассажиров и два водителя. В результате происшествия 37 человек получили травмы различной степени тяжести.


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