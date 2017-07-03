14:13 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине зафиксирована очередная вспышка АЧС

В селе Лисне, что на Полтавщине, был недавно выявлен возбудитель АЧС.

На Полтавщине зафиксирована очередная вспышка АЧС

Такое сообщение поступило от Госпотребслужбы региона. Согласно данным – уже в конце июня специалисты получили данные про гибель свиней в одном из хозяйств, расположенных в Кобеляцком районе. Свиньи погибли в хозяйстве, принадлежащем дому-интернату.

По итогам проведенных анализов было подтверждено, что вирус АЧС действительно стал причиной смерти животных. На данный момент в поселке Лисне и около него в трехкилометровой зоне объявили карантин.

Как сообщал УРА-Информ, в июне 2017 г. АЧС была выявлена на Киевщине – в одном из хозяйств поселка Лебедин. Там погибло сразу 14-ть свиней.


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