На Полтавщине зафиксирована очередная вспышка АЧС

Такое сообщение поступило от Госпотребслужбы региона. Согласно данным – уже в конце июня специалисты получили данные про гибель свиней в одном из хозяйств, расположенных в Кобеляцком районе. Свиньи погибли в хозяйстве, принадлежащем дому-интернату.

По итогам проведенных анализов было подтверждено, что вирус АЧС действительно стал причиной смерти животных. На данный момент в поселке Лисне и около него в трехкилометровой зоне объявили карантин.

Как сообщал УРА-Информ, в июне 2017 г. АЧС была выявлена на Киевщине – в одном из хозяйств поселка Лебедин. Там погибло сразу 14-ть свиней.