22:33 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко пообещал повторно направит представление на Дейдея

Следствие намерено провести допрос Игоря Линчевского с использованием полиграфа.

Луценко пообещал повторно направит представление на Дейдея

После чего представление о снятии неприкосновенности с народного депутата фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея будет возвращено в Верховную Раду. Об этом в понедельник, 3 июля, журналистам заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, с большой вероятностью прокуратура продолжит допрашивать свидетеля, который уже дал согласие на прохождение детектора лжи. Других действий мы предпринимать не в силах, пока депутат остается неприкосновенным, - пояснил он, добавив что проведение других следственных действий было заблокировано сегодняшним решением регламентного комитета парламента.

Вместе с тем Луценко отметил, что факты и доказательства анализировать может исключительно суд в любой демократической стране. Комитет Верховной Рады не может подменять суд и даже следствие, - пояснил генпрокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента в понедельник, 3 июля, отклонил представление генерального прокуратора Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея.


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