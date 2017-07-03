09:32 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Без света все еще остаются более 200 населенных пунктов Украины

По состоянию на семь часов утра понедельника, 3 июля, в Украине без света все еще остаются 215 населенных пунктов.

Без света все еще остаются более 200 населенных пунктов Украины

Аварийно-восстановительные бригады облэнерго на данный момент возобновили подачу электроснабжения в 530 населенных пунктах.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, без электричества остаются в Сумской области 109 населенных пунктов, в Черкасской - 76, в Кировоградской - 17, в Киевской - девять и в Черниговской - четыре населенных пункта.

Сейчас над ликвидацией последствий непогоды работает 1 350 человек и 380 единиц техники, - заверили в ведомстве, добавив, что работы под восстановление электроснабжения продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 июля в результате осложнения погодных условий сработала система защиты линий электропередач. В результате без света остались 745 населенных пунктов в шести областях.


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