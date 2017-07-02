Под Песками погибли двое украинских военных

Это произошло в результате подрыва на мине. Еще трое украинских военных получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщил в Киеве на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник. По его словам, трагедия стара следствие вражеских обстрелов.

При этом на луганском направлении сразу после полуночи противник обстрелял украинские опорные пункты в районе Станицы Луганской из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. На рассвете незаконные вооруженные формирования выпустили почти полдесятка мин минометов калибра 120 мм по оборонным укреплениям ВСУ вблизи Крымского. Около девяти часов утра боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Желтое.

На донецком направлении боевики один раз открывали огонь по украинским подразделениям. В частности, во второй половине дня из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия били по одному из украинских опорных пунктов в районе Зайцевого.

На приморском направлении боевики огонь не открывали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным ОБСЕ на востоке нашей страны в течение недели погибло сразу двое мирных жителей.