СБУ подтвердила причастность спецслужб России к хакерским атакам на Украину

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ отметили, что кибератака на государственные учреждения, объекты, финансового, энергетического транспортного сектора и другие предприятия Украины с использованием вируса Petya.A была направлена на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

По оценке СБУ, заражение было спланировано и осуществлено заранее. "Несмотря на то, что кибеатака похожа на обычный вирус типа ransomeware (программное обеспечение для вымогания денег), созданный для обогащения злоумышленников, на самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину.

Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладение средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки", - говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием TeleBots и Blackenergy.

"Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ", - добавили в СБУ.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в СНБО заверили, что хакерская атака не причинила Украине большого вреда