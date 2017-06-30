В пятницу из-за осадков в карпатских реках поднимется вода

Они могут вызвать подъем воды в закарпатских реках. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 метров, а на малых водотоках - до 0,3-1,0 метра над текущими уровнями.

Вместе с тем в ведомстве не ожидают негативных последствий, однако предупреждают, что при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в ночь на пятницу, 30 июня, в ряде областей прошли ураганные ливни. В результате неблагоприятных погодных условий без света остались около 900 населенных пунктов. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сильные дожди и порывы ветра стали причиной срабатывания системы защиты линий электропередач.