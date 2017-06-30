В Чернобыльской зоне из-за пожара усилен контроль за радиационной ситуацией

Вместе с тем из-за пожара в Чернобыльской зоне усилен контроль за радиационной ситуацией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Согласно сообщению, сейчас в оперативном режиме анализируются данные по мощности эквивалентной дозы гамма-излучения и содержания радионуклидов в воздухе в районе пожара. При этом в ведомстве заверили, что сейчас в зоне отчуждения и на прилегающих территориях ухудшения радиационного состояния не наблюдается, радиационная ситуация находится под контролем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спасателям удалось уменьшить площадь пожара в Чернобыльской зоне с 25 до восьми гектаров. Привлечение наземных сил осложнено повышением радиационного фона в очаге горения. Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует.