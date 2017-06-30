11:59 30.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко осенью обещает новые представления на депутатов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает осенью новые представления на народных депутатов.

Луценко осенью обещает новые представления на депутатов

Он заверил, что к концу лета внесет в Раду еще нескольку представлений на снятие неприкосновенности. Как написала в пятницу утром, 30 июня, на странице в Facebook первый вице-спикер Рады Ирины Геращенко, она обратилась к Луценко по поводу недавних представлений о снятии неприкосновенности с депутатов, поступивших в Раду и спросила, кто "кто следующий?".

В свою очередь, Луценко отметил, что "остальные - осенью". Не все так просто. Не могу объяснять детали, чтобы не помогать этим деятелям, - пояснил генеральный прокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Луценко внес в Верховную Раду Украины представление о привлечении нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина к уголовной ответственности. Луценко заявил, что Добкин может быть причастен к завладению 78 га земельных участков в Харькове.


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