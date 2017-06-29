Военный повесился на Волыни

На Волыни, в селе Залужье, на собственном дворе покончил жизнь самоубийством солдат 14 отдельной механизированной бригады.

Данную информацию сообщили в Владимир-Волынском райотделе полиции.

В сообщении говорится, что информация о самоубийстве поступила сегодня в 5:00 утра. Отмечается, что 20-летнего солдата нашли в петле в селе Залужье, во дворе собственного дома.

Причины происшествия в данный момент устанавливаются правоохранителями.

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