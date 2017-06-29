Деньги не были основным мотивом масштабной кибератаки, - ООН

Об этом заявил Глава Глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш, передает Радио Свобода.

Согласно его словам, полиция на данные момент все еще не может установить инициаторов последней глобальной кибератаки.

При этом Уолш уверяет, что в ходе хакерской атаки использовалось более сложное программное обеспечение, чем в предыдущих кибератаках с применением вируса WannaCry.

По мнению специалиста, инициаторы этой атаки были неопытными в сборе выкупа от жертв, так как уже 28 июня удалось сделать невозможным получение денег, заблокировав учетную запись хакеров.

"Это может быть любой: от одного парня, сидящего в подвале, до национального государства", - отметил глава Глобальной программы ООН по киберпреступности.

Напопомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в "Борисполе" из-за кибератаки пассажиров информируют в ручном режиме.