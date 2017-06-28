Вирус Petya атаковал крупные компании Белоруссии

С заявлениями в милицию уже обратились представители некоторых крупных белорусских компаний. Как сообщает Министерство внутренних дел страны, следы нового вируса, который атакует Европу, США и Азию, обнаружены в белорусских компьютерных сетях.

При этом в ведомстве уверены, что целью мошенников является блокировка ценной информации и в первую очередь вирусы угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям.

Зараженные файлы присылают под видом резюме, финансовых отчетов, прочей входящей документации или маскируют под архив с документами. На самом деле вирус является EXE-файлом, после запуска которого загрузить операционную систему невозможно, - пояснили в министерстве, добавив, что пострадавшие пользователи, у которых вирус требует выкуп должны незамедлительно обращаться в милицию.

Как пояснил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД полковник милиции Вадим Устинович, вирус-шифровальщик Petya является новым не только для белорусских правоохранителей, но и для всего мира. Сейчас его изучают специалисты, и некоторые антивирусные программы распознают вредоносные файлы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вирус-вымогатель Petya, распространяющийся схожим образом с вредоносным шифровальщиком WannaCry, поразил компьютеры предприятий, портовых операторов и правительственных структур Европы, США и Азии.

В десятку стран, которые больше всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14-м месте. В России масштабной хакерской атаке подверглись сервера "Роснефти" и "Башнефти", металлургической компании Evraz и целый ряд менее крупных компаний.