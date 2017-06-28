В сети показали километровые очереди в аэропорту "Борисполь" - ФОТО

Соответствующие сведения сообщил журналист Зураб Аласания на своей в соцсети Facebook.

По его словам, граждане нашей страны к безвизовым радостям готовы, а вот украинская транспортная инфраструктура - уверенно нет.

Также представитель СМИ подчеркнул, что очередь в Борисполе на паспортный контроль, начинается под открытым небом и кружит через весь аэропорт.

"Умники, которые регистрируются on-line, теперь так же часами стоят здесь. Дорогой Маск, если будете добры - оставьте марсианские прожекты, изобретите телепортацию", - добавил журналист.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее хакерским атакам подверглись государственные предприятия и учреждения, а именно Нацбанк Ощадбанк, ПриватБанк, Укрпочта, Укрэнерго, Укргаздобыча, а также международные аэропорты "Борисполь" и "Киев".