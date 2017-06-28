В сети показали километровые очереди в аэропорту "Борисполь" - ФОТО

В День Конституции, 28 июня, в международном аэропорту "Борисполь" образовались длинные очереди на паспортный контроль.
Соответствующие сведения сообщил журналист Зураб Аласания на своей в соцсети Facebook.
По его словам, граждане нашей страны к безвизовым радостям готовы, а вот украинская транспортная инфраструктура - уверенно нет.
Также представитель СМИ подчеркнул, что очередь в Борисполе на паспортный контроль, начинается под открытым небом и кружит через весь аэропорт.
"Умники, которые регистрируются on-line, теперь так же часами стоят здесь. Дорогой Маск, если будете добры - оставьте марсианские прожекты, изобретите телепортацию", - добавил журналист.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее хакерским атакам подверглись государственные предприятия и учреждения, а именно Нацбанк Ощадбанк, ПриватБанк, Укрпочта, Укрэнерго, Укргаздобыча, а также международные аэропорты "Борисполь" и "Киев".