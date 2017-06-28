13:53 28.06.2017 | Общество | Новости
100168668:mysnichenko

В Китае два миллиона граждан пострадали от непогоды

Примерно 2,5 миллиона граждан недавно стали жертвами ливней в Китае.

В Китае два миллиона граждан пострадали от непогоды

Так, в нескольких провинциях люди сильно пострадали от ливней – передает Xinhua. Согласно этим данным – в провинции под названием Хуань срочно эвакуировали примерно 178 тысяч граждан, а также было разрушено примерно 3240 зданий, которые расположены в местах стихийного бедствия. Пострадало также и около 184 тысяч гектаров сельхозугодий.
А в Цзянси 360 тысяч граждан недавно оказались эвакуированы в срочном порядке. Был также нанесен ущерб для 230 тысяч гектаров с/х угодий. Был зафиксирован обвал 2800 примерно помещений.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине синоптики прогнозировали летом ливни и жару.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив