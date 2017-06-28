13:51 28.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На луганском направлении 8 раз применили тяжелое вооружение

Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на луганском направлении в зоне проведения АТО с тяжелого оружия.

На луганском направлении 8 раз применили тяжелое вооружение

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, во время брифинга.

В сообщении говорится, что всего на луганском направлении зафиксировано 16 вражеских обстрелов, 8 из них из тяжелого вооружения.

Лысенко отметил, что боевые действия на луганском направлении велись только во время сумерек и в темное время суток.

“Оккупанты активно применяли минометы в Счастье, Словяносербск, Новоайдарском и Попаснянском районах, при этом было выпущено около 70 мин,” — сказал А.Лысенко.

Кроме того, сообщается, что противник применял бронетехнику, а также дважды нарушал режим тишины и в Станично-Луганском районе.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Донбассе террористы понесли небоевые потери.


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